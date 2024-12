Juventus in difficoltà pareggia anche a Lecce ma è imbattuta in Serie A da 22 partite

Leggi su Sportface.it

Lanon fa altro chere: se col Milan, seppur con una prestazione ai minimi termini, e con l’Aston Villa in Champions potevano essere considerati dei punti importanti, contro il, nonostante le tante assenze, l’1-1 beffardo subito nel recupero suona come un passo falso pesante nella corsa scudetto. E’ l’ennesimo pareggio ed è record: nell’anno solare siamo infatti arrivati a 18 inA, si tratta del dato più alto per il club bianconero con ancora un mese da giocare.Al contempo, però, la Vecchia Signora prolunga ulteriormente la propria striscia di imbattibilità in campionato, che è ovviamente la più lunga ancora in corso considerando tutte le squadre diA. La cifra raggiunta oggi è 22, considerando le ultime ottodella scorsa stagione e le prime quattordici di questa.