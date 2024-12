Quotidiano.net - Durigon (Lega): “La lite sul canone tv? Dettagli. Taglieremo le tasse in altro modo”

Roma, 1° dicembre 2024 – “Questa maggioranza ha una storia, non è nata ieri. SulRai c’è stato solo un inciampo, ma andiamo avanti, troveremo altre soluzioni per abbassare le”. Claudio, sottosegretario al Lavoro in quota, guarda oltre la decisione degli alleati di Forza Italia di silurare l’emendamento sul. E rilancia sugli altri emendamenti già presentati dal partito. Sottosegretario, ieri c’è stato lo sciopero generale. Non sono mancati momenti di tensione in piazza. È preoccupato? “Mi dispiace che, per far aderire i lavoratori a uno sciopero “non equo”, Landini abbia alzato i toni della protesta. È scontato che, quando questo avviene, possano esserci incidenti. La verità è che lo sciopero generale non aveva appigli. Questo è un governo che ha stanziato 10 miliardi per aumentare i salari, per trasformare il taglio del cuneo in una misura strutturale.