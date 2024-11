Lanazione.it - Semafori, multe record a Siena. Passaggi con il rosso, le sanzioni superano quelle dovute ai tutor

, 30 novembre 2024 – I dati sono relativi al 2023 ma indicano già una tendenza rilevante: gli introiti daperrelative aicon ilaihanno sopravanzatodei. In assoluto le violazioni sono circa la metà (11.883, 32 al giorno, rispetto a 23.500), ma la novità è significativa e traduce in numeri una sensazione che i cittadini senesi sottolineano da tempo: le rilevazioni delco sono sempre più numerose e peraltro, essendo relative per lo più a zone semicentrali, colpiscono a maggior ragione residenti e persone che transitano abitualmente nelle strade interessate. Per l’amministrazione non ci sono dubbi sulla validità della scelta: “Il potenziamento del sistema di controllo deinelle aree critiche è fondamentale per contrastare comportamenti pericolosi e irresponsabili al volante”, ha sottolineato di recente l’assessore alla mobilità Enrico Tucci, annunciando il potenziamento del sistema che riguarderà, in sostanza, l’incremento delle direttrici di marcia coinvolte.