Morata e due Reijnders, il Milan domina l'Empoli e si regala un sorriso a San Siro 3-0

o, 30 novembre 2024 – Un belsiun sabato sereno a Sanndo l'e conquistando il sesto successo in Serie A (3-0). Doppietta didopo la bella girata di, senza mai soffrire davvero in difesa: per Paulo Fonseca tante, tantissime buone indicazioni nella nebbia che per quasi novanta minuti cela il match agli spettatori più in altura. E’ variabile il disegno del tecnico portoghese, con Leao che gioca più seconda punta al fianco di, complice una fase di non possesso che vede una difesa a 5 (Musah scala a destra) e Pulisic trequartista con alle spalle Fofana e. E visto che iltrova tanti spazi in ripartenza, ecco che il modulo tiene, e tiene a lungo.Royal da braccetto è più sicuro (come accaduto a Madrid), Musah con la squadra bassa diventa prezioso in discesa così come Pulisic in mezzo, da sinistra gli inserimenti sono più comodi e all’riesce poco o nulla in avvio.