Ilprimatonazionale.it - Se la sinistra fa diventare la violenza sulle donne un meme

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 29 nov – Ambiente, capitolo integrazione,. Non c’è tema caldo del dibattito politico sul quale lanon giochi d’anticipo rispetto alla destra. Imponendo le sue parole d’ordine e lo schema ideologico che ne consegue. Da una parte – le attuali forze di maggioranza, se vogliamo metterla sul bipolarismo – si pecca troppo spesso di mancato coraggio. Dall’altra, al contrario, l’estremismo (come ben sappiamo cosa ben diversa dalla radicalità) porta i padroni del discorso ad una visione parziale, faziosa e distorta delle cose. Raccontare un’altra realtàPrendiamo l’esempio – data la strettissima attualità dell’argomento, la ricorrenza era il 25 novembre – della. Non contenti di aver trasformato già da diverso tempo la giornata internazionale dedicata alla sensibilizzazione sul tema in quella “dell’odio contro l’uomo bianco eterosessuale”, in queste ore gli integralisti del politicamente corretto sono riusciti ad andare oltre.