Moon Knight | ecco in quali film MCU potrebbe apparire il supereroe di Oscar Isaac

inMCUildidei Marvel Studios ha debuttato su Disney+ nel 2022 e, sfortunatamente, ha finito per essere ampiamente oscurato durante quello che si è rivelato un altro anno ricco di eventi per il MCU sia al cinema che in streaming. La serie, pur non essendo perfetta, ha ricevuto una risposta ampiamente positiva, ma il personaggio non è più stato visto da allora.Durante la promozione di, il protagonistaha confermato in più occasioni di aver firmato per una sola stagione, il che significa che sarà necessario negoziare un nuovo contratto se si vuole che la storia di Marc Spector/Steven Grant/Jake Lockley continui. Secondo l’insider @MyTimeToShineH la cosa starebbe ora avvenendo, con il piano attuale che prevedrebbe il ritorno dinei prossimisui Vendicatori (Doomsday e/o Secret Wars) e nel tanto vociferatoMidnight Suns.