Ilfattoquotidiano.it - “Mi piace l’atteggiamento della Ferrari. È da tanto tempo che non succedeva”: l’analisi di Coulthard sulle tensioni tra Leclerc e Sainz

Il Mondiale di Formula 1 arriva al penultimo appuntamento stagionale in Qatar con il titolo già vinto da Max Verstappen e la lotta per il Mondiale Costruttori. Lapunta a conquistarlo a distanza di sedici anni dall’ultima volta, il 2008, ma deve recuperare 24 punti sulla McLaren. Tuttavia, l’attenzione mediatica è ancora rivolta soprattutto su quanto accaduto lo scorso weekend a Las Vegas tra Charlese Carlos, quando lo spagnolo ha ignorato le direttive del team facendo andare il monegasco su tutte le furie.frizioni tra i due piloti si è espresso David, ai microfoni del podcast Drive to Wynn.“Miil fatto che Fred Vasseur dica ‘guarda, va bene così’. È da cosìche un altro pilota che si arrabbia per la strategia, non si ribella, ma non cerca nemmeno di nascondersi”, ha ammesso il vicecampione di Formula 1 del 2001.