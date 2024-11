Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di dicembre 2024

Si avvicinano le feste e, mentre luci e decorazioni natalizie invadono strade e negozi,BD; J-POPsi preparano a offrire ai propri lettori tanteedda collezione in arrivo a!Si chiude l’esilarante saga fantasy GuruGuru – Il girotondo della magia di Hiroyuki Eto con l’arrivo sugli scaffali del secondo cofanetto targato J-POPche racchiude i volumi 5-8 della serie.A metà mese approdano in libreria e fumetteria anche lo storyboard di your name., capolavoro di Makoto Shinkai, e l’attesa nuova opera del maestro del J-horror Junji Ito ovvero Le storie dell’orrore di Mimi, disponibile sia in Edizione Regular che Deluxe con copertina variant e uno speciale gadget allegato in omaggio.BD presenta invece The Deviant, la nuova imperdibile serie thriller horror del Premio Eisner James Tynion IV con i disegni di Joshua Hixson, e, per chi ama la musica estrema, Belzebubs vol.