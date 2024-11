Sophie Codegoni interrogata in procura dopo la scarcerazione di Alessandro Basciano

Leggi su Caffeinamagazine.it

è stata ascoltata dai pm delladi Milano nell’ambito delle nuove indagini avviateladell’ex compagno,. La 23enne influencer, che lo scorso 14 novembre aveva denunciato l’uomo per minacce e stalking, è arrivata inaccompagnata dall’avvocata Jessica Bertolini. Durante l’interrogatorio, che si è svolto in presenza anche del pm Antonio Pansa, della sostitutotore aggiunto Mannella e dei carabinieri del Nucleo investigativo, la modella ha raccontato di aver subito insulti e atteggiamenti persecutori da parte di, alimentando così la sua paura per la propria incolumità.Tra le frasi minacciose pronunciate dall’ex compagno, che la ragazza ha riferito agli inquirenti, spicca quella in cuile avrebbe detto: “Vengo a casa tua e ti ammazzo”, risalente a due settimane fa.