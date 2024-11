Ilrestodelcarlino.it - "Parole di inclusione" . Cassa, podcast sul sito

Ladi Ravenna, che fa parte dello stesso gruppo della Banca di Imola, scende in campo nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne sostenendo e diffondendo la campagna di comunicazione e informazione promossa dall’Abi (Associazione Bancaria Italiana) e strutturata nella collana diintitolati ‘di’. I contenuti sviluppano in particolare il tema centrale dell’autonomia finanziaria come antidoto e soluzione alla violenza economica: nel corso delle puntate sono trattate e spiegate una serie di importanti informazioni, fornendo un aiuto concreto per prevenire forme pericolose di dipendenza economica. Tutti idella serie sono fruibili da ieri suldelladi Ravenna (www.la.com) e dell’Abi (www.abi.it): si tratta infatti di temi di grande attualità – fanno sapere dal gruppo bancario – per i quali purtroppo è necessario richiedere una attenzione costante che va ben oltre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.