Ex Ilva diffida del Ministero dell’Ambiente per emissioni

Tarantini Time QuotidianoIlhato Acciaierie d’Italia, l’ex, sulledi ossido di azoto dall’impianto di riscaldo vento dell’altoforno 4. Laministeriale recepisce quanto ha segnalato l’Ispra, deputato al controllo in fabbrica sul rispetto delle prescrizioni dell’Autorizzazione integrata ambientale, e chiede ad Acciaierie di “effettuare quanto richiesto nella stessa e nei tempi indicati” (30 giorni dalladel Mase). Facendo riferimento ad una ispezione Ispra dei mesi scorsi, ilcontesta superamenti dei valori limite di esposizione (Vle) per ledi NOx (la sigla dell’ossido di azoto) al camino E137 del siderurgico. Laè inviata per conoscenza anche alla Procura di Taranto, all’Ispra e all’Arpa Puglia, che coadiuva l’Ispra nelle ispezioni, e ilevidenzia che è previsto che l’autorità competente proceda “allae contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l’anno”.