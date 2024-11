Ilgiorno.it - Cocquio Trevisago, schianto frontale in auto fra nonno e nipote: il ragazzo intrappolato nel veicolo è in condizioni critiche

(Varese), 26 novembre 2024 – Dueguidate rispettivamente dadi 76 e 25 anni si sono scontrate frontalmente in un incidente stradale avvenuto oggi lungo il tratto della provinciale che costeggia l'abitato die porta verso Gemonio, in provincia di Varese. Il giovane è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, le due vetture si sono scontrate e una terzaè finita contro i due mezzi incidentati. In tutto i feriti sono quattro: oltre al 25enne – che è rimasto incastrato nell'abitacolo e ha riportato un serio trauma cranico e dei traumi altrettanto seri all’addome e al torace – in gravic'è anche un 22enne che era in macchina con lui e che ha subito delle sospette fratture a un braccio e a una gamba.