Pietrangeli | Le due partite di Berrettini sono state bruttissime

Nicola, il vecchio capitano italiano della vecchia Coppa Davis, intervistato dal Messaggero, esulta ma non troppo. Bella la vittoria dell’Italia die Sinner, tutto molto bello, campioni del mondo per la seconda volta consecutiva. Ma l’avversario era abbastanza modesto. Questo il messaggio in sintesi della leggenda del tennis italiano:«È stata una bella emozione, però non è che abbiano battuto chissà quale avversario. Mi aspettavo un percorso diverso dagli Stati Uniti. Quando sai già di partire con un punto di vantaggio, perché possiamo serenamente affermare questo, allora giochi con più tranquillità – ha aggiunto in merito alla presenza di Jannik Sinner – Le duedima bellissime per il risultato, che poi è quello che conta».