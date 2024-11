Iltempo.it - Offerta miliardaria di Unicredit per Banco BPM. Con il sì ecco la terza banca d'Europa

Nuova puntata del risikorio.ha lanciato un'pubblica di acquisto da 10,1 miliardi di euro perBPM: la suatotalitaria valuta ogni azione di BPM a 6,66 euro e l'operazione, se approvata, creerebbe, a detta del gruppo «il terzo istituto di credito europeo per capitalizzazione di mercato». Intanto in Borsa le azioni di Bpm sono salite del 2,14% (a inizio sessione erano arrivate al 5%) mentreè scesa del 3,9%. Le azioni della Commerzbank sono scese del 6% a Francoforte. L'dirappresenta un premio dello 0,5% rispetto al prezzo di venerdì, ma un premio del 14,6% rispetto al prezzo delle azioni del 6 novembre, data in cui BPM ha presentato un'per l'acquisto dell'asset manager Anima Holding per 1,6 miliardi di euro. Pochi giorni dopo, BPM ha acquisito una partecipazione del 5% nel Monte dei Paschi di Siena.