Calciomercato.it - Il Venezia spreca, un lampo di Dorgu regala i tre punti al Lecce

La squadra di Di Francesco domina il match ma non concretizza, Giampaolo debutta con un successo grazie al daneseDebutta con un successo importantissimo Marco Giampaolo. Apassa ilnello scontro salvezza grazie ad una rete nel secondo tempo di.Il, undii treal(LaPresse) – Calciomercato.itIl danese firma la vittoria dopo una gara condotta in lungo e largo dai padroni di casa. La formazione di Di Francesco ha il difetto di non concretizzare l’enorme mole di gioco e finisce per perdere una partita in cui già con il pareggio avrebbe avuto molto da recriminare. I salentini ringraziano Falcone, sempre pronto a rispondere ai tentativi avversari.Il portiere deldice no nel primo tempo in due occasioni a Oristanio e dove non arriva lui ci pensa la traversa a negare il gol a Idzes.