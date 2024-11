.com - Serie C Femminile / La Jesina Aurora fa l’impresa: vittoria 3-2 in rimonta contro il Venezia capolista

Leggi su .com

Impresa storica: al Carotti le leoncelle vincono inper 3-2ilprimo in classifica, decisivi il gol di Mastrovincenzo e la doppietta di Cavagna. La cronaca e il tabellino della garaJESI, 24 novembre 2024 – Emozioni a non finire nella dodicesima giornata diC: al Carotti la, dopo essere stata sotto di due gol, ribalta ile vince una sfida impossibile per 3-2.Un pomeriggio che le leoncelle non dimenticheranno facilmente, unafrutto del coraggio e della resilienza, due elementi chiave che non hanno lasciato le jesine nel momento del bisogno.Dopo la brutta sconfitta di Trento l’ambiente biancorosso aveva bisogno di una grande scossa che risvegliasse l’entusiasmo, e un’impresa del generela(ancora imbattuta prima di oggi) era ciò di cui laaveva bisogno.