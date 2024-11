Ilrestodelcarlino.it - La Parigi dei fiori del male. Si svela il teatro simbolista

Fa tappa a Ferrara il festival Debussy. Oggi, in Sala della Musica, Nàdir Garofalo presenta ‘Il Pelléas et Mélisande di Claude Debussy. Uno sguardo sul’, con interventi musicali a cura degli studenti del Conservatorio “Frescobaldi”. Il Festival Debussy è l’unico festival italiano dedicato al compositore francese, ideato dall’Orchestra Sinfonica d’Este, con il patrocinio del Comune di Ferrara. L’evento propone convegni, concerti, dialoghi e sperimentazioni, gratuiti. Alle 10 si terrà la presentazione del libro “Il Pelléas et Mélisande di Claude Debussy. Uno sguardo sul” (Osaka, Da Vinci, 2024) di Nàdir Garofalo, presidente e direttore dell’Orchestra Sinfonica d’Este e ideatore del Festival Debussy. Sono previsti la partecipazione di Enzo Restagno, uno dei più importanti musicologi italiani, e gli interventi musicali a cura degli studenti del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara: Anna Giulia Simioni, voce, Angelika Strano, violino, Irene Brinci, Bianca Giambalvo Del Ben e Angelo Pastorini, pianoforte.