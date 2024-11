Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Milan-Juventus, Gazzetta: Christian Pulisic fuori, c’è Loftus-Cheek. Le scelte di Fonseca

Ecco ladeldiper la sfida contro laparte dalla panchina, fiducia aMessa in archivio la sosta per le nazionali, torna il campionato e questa volta ildi Paulosarà impegnato nella super sfida di San Siro contro la. I rossoneri devono riscattarsi dopo il pareggio arrivato contro il Cagliari. Per l’occasione, l’allenatore del Diavolo avrebbe deciso di far partire dalla panchina, non al meglio dopo gli impegni con gli USA.Secondo quanto riportato dalladello Sport, l’allenatore portoghese si affiderà, così, nuovamente al 4-2-3-1, con qualche novità rispetto alle ultime gare. In porta c’è il solito Mike Maignan. In difesa Emerson Royal sulla destra, con Theo Hernandez confermato a sinistra, nonostante il periodo di forma negativo.