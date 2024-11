È afflitto per quello sta succedendo Basciano l’annuncio dell’avvocato dopo l’interrogatorio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Importante aggiornamento sulla vicenda relativa ad Alessandro, arrestato per l’accusa di stalking e minacce nei confronti della sua ex fidanzata Sophie Codegoni. C’è statonella giornata del 23 novembre, che è durato ben tre ore, nel quale lui ha dato la sua versione dei fatti.A parlare è stato l’avvocato di Alessandro, che ha rivelato il contenuto deleffettuato dal deejay. Stando alle accuse, lui avrebbe minacciato di morte Sophie e ci sarebbero state tra le 50 e le 60 telefonate e videochiamate, oltre a pedinamenti. Leggi anche: “Ho dovuto farlo”.arrestato, ora parla Sophie Codegoni: rompe il silenzio per la prima voltaAlessandro, interrogatorio di 3 orel’arresto: cosa ha dettoAlessandro, come confermato dal legale, Leonardo D’Erasmo, ha avuto un lungo interrogatorio.