Rompipallone.it - Milan-Juve, annuncio a poche ore dal match: out un altro big

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 22 Novembre 2024 21:31 di Alessandro BastaMancano sempre meno ore al fischio d’inizio di, ma le brutte notizie non finiscono in vista del big: unbig dà forfaitLa pausa per le nazionali è finita e ora è tempo di tornare in campo, anche in Serie A. Non sarà semplice per le principali squadre del nostro campionato mantenere la forma con i tanti viaggi affrontati, gli impegni incessanti e la necessità di portare risultati per restare attaccati al gruppo di testa – il campionato non era così incerto da anni, ormai.Ildi cartello della giornata che inizierà domani è sicuramente quello tra. I bianconeri, fino a questo momento, si sono mostrati decisamente più continui, ma i rossoneri tra le mura amiche vogliono tornare a mostrare tutte le loro qualità, come fatto nel derby o contro il Real Madrid.