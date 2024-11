Lanotiziagiornale.it - In Libano la guerra e le atrocità non hanno fine: due razzi colpiscono la base Unifil

Con le trattative diplomatiche nuovamente in stallo, in Medio Oriente si continua a combattere ferocemente. In, come già accaduto più volte negli ultimi mesi, le battaglie serrate sono state teatro dell'ennesimo 'incidente'. Dueda 122 millimetri, quasi certamente lanciati dai miliziani di Hezbollah,colpito ladi Shama, nel sud del Paese. Nell'attacco sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, quattro soldati italiani in servizio tra le forze di peacekeeping delle Nazioni Unite. Un episodio increscioso denunciato con forza dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che a Sky TG24 ha dichiarato: "La situazione certamente non è facile, ma (i militari) sono nei bunker".Tajani ha inoltre precisato che i quattro soldati feriti "non sono in condizioni gravi, ma questo non significa che non si debba prestare la massima attenzione".