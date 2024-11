Ilgiorno.it - Dalla Camera il primo via libera al Salva Milano. Sinistra in rivolta, ma il Pd respinge le accuse: nessun inciucio

– Mancano pochi minuti alle 13.30 quando ladei Deputati approva il decreto ormai ribattezzato ““ con 172 voti a favore e 41 contrari. Si tratta del decreto destinato a tirar fuori dallo stallo l’Urbanistica del Comune e diversi cantieri cittadini, tutti quelli bloccati dall’inchiesta della procura di. E in attesa del passaggio al Senato si scatena la polemica. A Roma come a. Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi, fa sapere che invierà alla procura la pregiudiziale di costituzionalità bocciata” per opporsi ad “un provvedimento che comprometterà gli assetti urbanistici di tutte le città italiane: un “grande regalo alla speculazione immobilitare”. Il sindaco Giuseppe Sala non commenta e quindi ci pensa Attilio Fontana, presidente leghista della Regione Lombardia: “Sarà soddisfatto Sala, noi anche siamo soddisfatti: abbiamo combattuto al suo fianco perché riteniamo che si debba arrivare a una ripartenza del comparto edilizia che pere Lombardia è sempre importante”.