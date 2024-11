Bergamonews.it - “Correnti fredde e gelate mattutine”: nella Bergamasca sole ma temperature invernali

È arrivata la prima neve. Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaLa saccatura avente il suo minimo sull’area scandinava, nel suo graduale spostamento verso levante, consentirà, sul bacino Mediterraneo, l’ingresso del promontorio atlantico, anticipato da venti sostenuti da nord-ovest.settentrionali e, interesseranno la Lombardia. Deboli flussi umidi in ingresso da sud-ovest, saranno responsabili, dalla serata di sabato, di un generale aumento della nuvolosità.Venerdì 22 novembre 2024Tempo previsto: nuvolosità compatta al primo mattino, su Chiavennasco, Valtellina, e Orobie associata a residue, deboli, precipitazioni nevose, con quota neve superiore ai 600 metri, in rapido esaurimento già dalla mattinata.