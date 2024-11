Amica.it - Sono tornate in scena le unghie a ballerina

Dal 2018 circa, il successo dellesegue lo stesso percorso di un rollercoaster. Lea forma di mandorla, ovali o le classiche quadrateun evergreen e non passano mai di moda. Ma per le coffin nails, l’altro nome, macabro (perché coffin, in inglese, significa “bara”), delle, è un altro discorso. Quale forma hanno le?Eleganti e versatili, si caratterizzano per una forma allungata con lati dritti che si restringono verso una punta squadrata, simile alla punta delle scarpe da. La forma è una via di mezzo tra lestiletto e quelle quadrate. La loro forma slanciata si presta sia a stili minimalisti che a decorazioni e look audaci, rendendole adatte a chiunque desideri mani curate e glamour.