Ain’t no Grave – Un viaggio disperato per sfidare la morte

Skottie Young e Jorge Corona sono ormai una coppia artistica ben rodata e riescono a rinnovarsi ogni volta dando vita a storie che affrontano tematiche e generi diversi. Non fa eccezione il loro terzo lavoro insieme,no, uscito da poco per Bao Publishing, dopo la serie in tre volumi Middlewest e Il me che ami nelle tenebre. Un western in cinque numeri che racconta ilsia fisico che mentale della protagonista, per provare in ogni modo a opporsi al suo destino, a costo dilano– Skottie Young, Jorge Corona; Bao PublishingSacrificare ogni cosaRevolver Ridge Ryder era una famigerata bandita e tutti conoscevano le sue gesta. Tuttavia, c’è stato un momento in cui ha deciso di rinnegare questo mondo e di costruirsi una famiglia. Pensava così di poter trascorrere una vita pacifica con il marito e la figlia, ma il destino aveva altri piani per lei e ha scoperto di esseremente malata.