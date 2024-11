Ilrestodelcarlino.it - Violenza sulle donne: "I casi sono in aumento". Una settimana di eventi per sensibilizzare

diin, e protagonisti sempre più giovani. Per questo arriva un programma ricco, quello organizzato dal Comune di Ascoli in ocone della Giornata internazionale per l’eliminazione della. Un programma che tocca l’arte, la cultura, lo spettacolo, ma anche i negozi e le attività cittadine. Dalle vetrofonie colorate sui negozi con il numero di emergenza 1522 da chiamare in caso di pericolo, alla giornata ’Amore senza lividi’. Unaimportante, "dolorosa, che non vorremmo dover vivere" come sottolinea l’assessore Donatella Ferretti al tavolo di presentazione del calendario. "Vogliamo focalizzarci anche sul post, facendo da eco alle esperienze diche ce l’hanno fatta, descrivendo la pesantezza di questo percorso ma la luce che si può vedere fuori dal tunnel" dice l’assessore alle Pari opportunità Maria Grazia Di Nicola.