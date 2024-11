Tpi.it - Noi e: lo show di solidarietà su Rai 1 con Mara Venier

Leggi su Tpi.it

Noi e: anticipazioni, ospiti, come donare, quante puntate, Unicef, streaming, Rai 1,Noi è è lodiche torna su Rai 1 in prima serata mercoledì 20 novembre 2024 con la conduzione di. Una serata speciale dedicata al mondo Unicef. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti.Anticipazioni e ospitiAttraverso interviste, testimonianze e momenti di puro spettacolo, di musica e di intrattenimento,condurrà gli spettatori nel mondo dell’UNICEF in una serata speciale in cui si alterneranno ospiti del mondo dello spettacolo, ambasciatori, testimonial e rappresentanti dell’agenzia delle Nazioni Unite. L’UNICEF lavora in tutto il mondo perché bambine e bambini possano crescere sani, giocare, andare a scuola, coltivare sogni e aspirazioni, anche in quei luoghi dove l’infanzia vede negati i propri diritti.