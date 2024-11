Quotidiano.net - Mine antiuomo Usa all’Ucraina: cosa significa “non persistenti” e quali sono i rischi per i civili

Roma, 20 novembre 2024 – Il presidente statunitense Joe Biden ha approvato la fornitura di: è quanto ha rivelato il Washington Post, citando fonti militari. Secondo il giornale americano, la mossa punta a rafforzare le difese di Kiev contro l’avanzata delle truppe di Mosca. Il via libera della Casa Bianca arriva poco dopo l’autorizzazioneall’utilizzo di missili a lungo raggio per colpire in territorio russo. L'agenzia di stampa russa Tass ha confermato le rivelazione del giornale statunitense, affermando di aver ricevuto conferma dal Pentagono che l'amministrazione Usa ha autorizzato "l'uso diin Ucraina". Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha commentato la notizia accusando l'amministrazione uscente americana di "sta facendo di tutto" per continuare la guerra.