Superguidatv.it - Mara Venier svela la crisi, tra dolore e forza: “Non dimentico Maria De Filippi…”

É unaintimista, la protagonista in un’ospitata a Belve, che rivela tutta la sofferenza patita anche alle prese con la depressione. Il male di vivere può colpire indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza e la conduttrice né l’esempio in carne ed ossa. Peraltro, la primadonna delle reti Rai rivela, inoltre, di aver subito violenza psicofisica.sisenza filtri: la verità a Le BelveNell’intervista andata in onda sulle reti TV e streaming di Rai, il 19 novembre 2024,torna a raccontarsi senza filtri,ndo i dolori affrontati negli anni. Incalzata dai quesiti della conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, guardando al led-wall una foto che la ritrae all’età dei 20 anninon nasconde di essere rimasta vittima di violenza. “In quegli anni, ho affrontato un periodo terribile.