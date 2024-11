Ilrestodelcarlino.it - Allo Slash Club di Castelfidardo è grande padel con i campionati assoluti: 30 le coppie in gara

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono cominciati lunedì 18 novembre e andranno avanti sino alla finale di domenica 24 ididelle Marchedi. Una manifestazione che attesta ancora una volta l’ascesa del movimentoistico nelle Marche. Buona l’adesione tra i migliori atleti della regione per questa edizione che si preannuncia molto lottata. Saranno infatti 30 leche si sfideranno per conquistare il titolo nella parte maschile del tabellone, 12 nel misto e ben 16pronte a sfidarsi in quella femminile. Leda tener d’occhio sono sicuramente Pescetti/Giammarino, testa di serie numero uno nel main draw maschile, ma occhio pure alla testa di serie numero due formata dal duo Paoletti/Gabrielli nella parte bassa di tabellone. Menzione particolare per la giovane coppia fermana composta da Brasili/Paoletti capace di portarsi a casa un Open di livello come quello dello YoungArena di Perugia.