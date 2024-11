Panorama.it - IA: tutti la vogliono senza un perché

Leggi su Panorama.it

L’entusiasmo che circonda l’intelligenza artificiale è ancora altissimo. Lo conferma una recente ricerca di Jabra, azienda specializzata nelle soluzioni audio e video professionali. Dalle interviste effettuate su un campione di 1.800 decision maker di 6 Paesi diversi emerge che l'85% esprime grande interesse per l'IA e l'84% ripone una forte fiducia nelle sue capacità. Fino a questo punto sembra una “non-notizia”, ma, eccola la notizia: la stragrande maggioranza (82%) non ha chiaro come l'IA possa migliorare l'efficienza sul posto di lavoro. Non di meno dei 4.200 dipendenti intervistati in 14 Paesi solo il 27% dichiara di utilizzare l'IA al lavoro, mentre una percentuale altrettanto bassa (26%) la utilizza nella vita privata. Questi curiosi fenomeni tendono a ripetersi sempre più spesso quando partono nuovi “hype digitali” più meno duraturi e questo indipendentemente dal loro potenziale.