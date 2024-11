La mappa delle postazioni mobili autovelox della stradale nel Lazio dal 18 al 24 Novembre

Leggi su Dayitalianews.com

Nel corsosettimana compresa tra lunedì 18 e domenica 24, diverse arterie a scorrimento veloceCapitale saranno oggetto di controlli tramite Telelaser effettuati dalla Polizia. Tra queste, torna anche la strada statale 148 Pontina, che dopo un lungo periodo di assenza torna nell’elencoelettronichepubblicato dal Ministero dell’Interno.Pontina e altre strade sotto monitoraggio per prevenire l’alta velocitàI Telelaser saranno posizionati sulla via Pontina venerdì 22, in prossimitàlocalità balneare di Sabaudia, a sud di Roma, per contrastare gli eccessi di velocità. Inoltre, mercoledì 20, ulteriori controlli saranno effettuati sull’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, nei pressicapitale. Domenica 24, invece, toccherà all’Autostrada A24 Roma-Teramo, nella zona di Castel Madama, dove i veicoli diretti verso il casello di uscita saranno sottoposti a verifiche.