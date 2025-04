Dove vedere Inter – Roma in programma oggi

Momento delicato per l'Inter. Dopo la sconfitta contro il Bologna in campionato e l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano del Milan, i nerazzurri sono chiamati a rialzarsi. La squadra di Simone Inzaghi affronterà la Roma domenica 27 aprile alle ore 15.00 a San Siro, in un match valido per la 34ª giornata di Serie A.

La sfida è particolarmente importante per la classifica: Lautaro Martinez e compagni sono infatti appaiati al Napoli in vetta, e ogni punto sarà cruciale in questo sprint finale verso lo scudetto.

Dove vedere la partita

La sfida tra Inter e Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire il match in diretta streaming su tutti i dispositivi compatibili, come smart TV, smartphone, tablet e computer. Per chi è abbonato a Sky e ha sottoscritto l'opzione DAZN, la partita sarà visibile anche sul canale 214 del satellite.

Inter Roma streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato - di RedazioneInter Roma streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato, in programma domenica alle 15 Domenica 27 Aprile andrà in scena la sfida di campionato tra Inter e Roma, valida per la 34a giornata di Serie A. Dopo lo stop di Bologna, l’Inter vuole tornare al successo in campionato, cercando di continuare la marcia verso il 21esimo scudetto. Il fischio di inizio alle ore 15 a San Siro. 🔗internews24.com

Inter-Roma Sky o DAZN: ecco dove vedere la partita - L’Inter è attesa dall’esame Roma e dalla prova rilancio domenica alle ore 15:00 a San Siro. Inzaghi recupera due infortunati dal calibro di Dumfries e Zielinski, ma è costretto a rinunciare a Bastoni e Mkhitaryan per squalifica. Assente anche Thuram per infortunio. Ranieri vuole portare avanti quella che sarebbe l’ennesima impresa della sua lunga carriera: ottenere il pass per la prossima Champions League. 🔗ilnerazzurro.it

