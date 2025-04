Scritte per il 25 aprile Il Comune denuncia | Prima una mappatura Poi ripuliremo i muri

"Rammarico". È la parola che riecheggia nei corridoi di Palazzo d'Accursio guardando alla città completamente imbrattata dopo il 25 aprile. Atti vandalici per cui il Comune sporgerà denuncia, chiedendo anche i danni ai diretti responsabili, e su cui "si sta completando la mappatura" prima di procedere alla pulizia nei prossimi giorni. "Free Palestine", "Acab", "No al riarmo", "Giustizia per Ramy" e altre ingiurie contro il ministro Valditara: sono alcune delle scritte con spray rossi e neri (oltre all'utilizzo della tecnica dello stencil) comparse in centro, tra via Mascarella, piazza Aldrovandi, piazza San Francesco, via Petroni, Strada Maggiore e via dicendo. Poi le bandiere bruciate, i cartelloni con i bersagli politici, le uova contro la sede del Provveditorato: una Festa della Liberazione non proprio all'insegna della sobrietà, come auspicato dal ministro Musumeci e dal Governo.

