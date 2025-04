Il contrasto tra i dati e le proteste Via alla prova sul campo

proteste dei cittadini e le loro storie: sembrano due mondi diversi. Il Cup che dà risposte positive e immediate al 65% delle richieste (secondo i dati della Regione) non sembra lo stesso che finisce al centro delle proteste di gente che non trova posti per le visite e per gli esami di cui ha bisogno.E allora siamo pronti a metterlo di nuovo alla prova, il Cup. Verificheremo con una serie di prenotazioni se le percentuali di prenotazioni sono quelle che emergono dai dati."Uno stress-test può sempre servire", concorda l'assessore Saltamartini.

