Sorpresa in piazza Cambiaghi Il mercato trasloca ancora Bisogna completare i lavori

Sorpresa da parte di parecchi cittadini che ieri mattina non hanno trovato le bancarelle del mercato in piazza Cambiaghi. Su un cartello apposto dagli ambulanti, la comunicazione di un trasferimento del mercato fino a data da destinarsi in via Pellettier, al parcheggio del Mosè Bianchi (come è stato nei sette mesi di cantiere di riqualificazione dell’area), per via di lavori non meglio specificati. Informazione che però non è stata diffusa nei canali ufficiali del Comune, se non all’interno dell’ordinanza sulle modifiche alla viabilità previste per il concerto dei Modena City Ramblers, in programma stasera proprio in piazza Cambiaghi.In vista dell’appuntamento, il parcheggio della piazza è chiuso già da giovedì (come annunciato dal Comune), mentre è solo da ieri che per preparare gli allestimenti si è reso necessario lo spostamento anche del mercato. Ilgiorno.it - Sorpresa in piazza Cambiaghi. Il mercato trasloca ancora. Bisogna completare i lavori Leggi su Ilgiorno.it da parte di parecchi cittadini che ieri mattina non hanno trovato le bancarelle delin. Su un cartello apposto dagli ambulanti, la comunicazione di un trasferimento delfino a data da destinarsi in via Pellettier, al parcheggio del Mosè Bianchi (come è stato nei sette mesi di cantiere di riqualificazione dell’area), per via dinon meglio specificati. Informazione che però non è stata diffusa nei canali ufficiali del Comune, se non all’interno dell’ordinanza sulle modifiche alla viabilità previste per il concerto dei Modena City Ramblers, in programma stasera proprio in.In vista dell’appuntamento, il parcheggio dellaè chiuso già da giovedì (come annunciato dal Comune), mentre è solo da ieri che per preparare gli allestimenti si è reso necessario lo spostamento anche del

