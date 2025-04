La nostra serenità non esiste più

Ilrestodelcarlino.it - "La nostra serenità non esiste più" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Anche lui ha sentito le urla della coppia ferita con la fiocina, perché l’altro ieri era casa a causa di un infortunio sul lavoro. Jhonny Pernice è sconvolto: "Questa è una borgata tranquilla. Siamo tutte famiglie che vanno d’accordo. Molti hanno dei figli. Viviamo a stretto contatto e, da sempre, ci sono rapporti di buon vicinato. Pensare che sia successa una cosa del genere a trenta metri da casa mia, mi ha davvero sconvolto. Litigi? Non mi sono mai accorto di nulla. So solo che Lauro Collini insegnava tecnologia alla medie ’Dante’. I miei figli me ne hanno sempre parlato e descritto come una brava persona, soprattutto un valido insegnante attento ai propri alunni".

