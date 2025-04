Al Fatebenefratelli visite gratuite di chirurgia colonproctologica

Sabato 3 maggio controlli specialistici gratuiti per la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie del colon retto L'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, dopo il successo della prima edizione, ripropone anche quest'anno una giornata di visite gratuite di chirurgia colonproctologica.

Salute al femminile: al via la settimana di visite gratuite al Fatebenefratelli - Comunicato Stampa Consulenze, esami e ascolto psicologico in occasione della 10ª Giornata nazionale della salute della donna In occasione della 10ª Giornata nazionale della salute della donna (che si celebra il 22 aprile) la Fondazione Onda ETS dedica la settimana … Continua L'articolo Salute al femminile: al via la settimana di visite gratuite al Fatebenefratelli proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Ospedale Fatebenefratelli, “Giornata dermatologica sulle patologie infiammatorie”: visite gratuite, tutti i dettagli - Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito delle iniziative organizzate in occasione dei 410 anni di presenza dei Fatebenefratelli a Benevento, venerdì 14 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, si celebrerà la “Giornata dermatologica sulle patologie infiammatorie”. Si tratta di un vero e proprio “Open day gratuito” – hanno dichiarato i dott.ri Nunzio e Vincenzo Marino (responsabili ambulatorio di dermatologia FBF) dedicato alla diagnosi, al riconoscimento e all’ inquadramento delle patologie infiammatorie croniche della pelle come Psoriasi, Dermatite atopica, Vitiligine e Idrosadenite ... 🔗anteprima24.it

Open Week sulla salute della donna: dal 22 al 30 aprile visite gratuite negli Ospedali Bollino Rosa - Arezzo, 9 aprile 2025 – Anche l’ospedale San Donato e l’ospedale del Valdarno aderiscono all’Open Week sulla Salute della Donna, che si celebra dal 22 al 30 aprile, mettendo a disposizione visite gratuite con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. L’iniziativa è promossa da Fondazione Onda ETS e riguarda gli ospedali Bollino Rosa di cui, in provincia di Arezzo, fanno parte il San Donato e il Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi. 🔗lanazione.it

