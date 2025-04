Terribile scontro tra moto sulla Regina due feriti uno è gravissimo

Regina, poco prima delle gallerie di Moltrasio. A scontrarsi violentemente sono state due moto: feriti due uomini di 66 e 58 anni. Uno, un turista a bordo di una Vespa, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Varese; l'altro, un

