In 64 anni mai accaduto nulla

anni che abito in questa borgata, ma non era mai accaduto nulla del genere". È ancora incredula Beatrice Venturoli mentre guarda giocare delle bambine nel cortile. "Questo è un posto tranquillo: ci sono famiglie con bambini e tanta serenità. Persone che hanno voglia di impegnarsi per la comunità. Lavoratori che si alzano presto alla mattina e rispettano il prossimo. La violenza, quindi, è una cosa assolutamente lontana dalle persone che abitano qui. Borea litigava con i Collini perché il cane abbaiava? Mi sembra un’assurdità, perché è normale che lo faccia. Litigare per queste cose è una perdita di tempo. Forse c’erano altri motivi che noi non sappiamo, visto che erano ’mezzi parenti’". Ilrestodelcarlino.it - "In 64 anni mai accaduto nulla" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Sono 64che abito in questa borgata, ma non era maidel genere". È ancora incredula Beatrice Venturoli mentre guarda giocare delle bambine nel cortile. "Questo è un posto tranquillo: ci sono famiglie con bambini e tanta serenità. Persone che hanno voglia di impegnarsi per la comunità. Lavoratori che si alzano presto alla mattina e rispettano il prossimo. La violenza, quindi, è una cosa assolutamente lontana dalle persone che abitano qui. Borea litigava con i Collini perché il cane abbaiava? Mi sembra un’assurdità, perché è normale che lo faccia. Litigare per queste cose è una perdita di tempo. Forse c’erano altri motivi che noi non sappiamo, visto che erano ’mezzi parenti’".

Su questo argomento da altre fonti

Antonella Clerici a Sanremo 2025: “Non devo dimostrare nulla, sono più serena dopo due anni di stop in tv” - Antonella Clerici, insieme a Gerry Scotti, sarà co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2025. "Non dobbiamo dimostrare nulla. La responsabilità è di Carlo Conti, noi ci divertiamo", ha detto nella conferenza stampa che precede l'inizio della kermesse.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sub si imbatte in un’auto sommersa, risolto mistero della famiglia scomparsa nel nulla 67 anni fa - Il mistero della comparsa della famiglia Martin risale al dicembre del 1958, quando padre, madre e le loro tre figlie di 14, 13 e 11 anni, si diressero verso i boschi dell'Oregon, in Usa, per cercare un albero di Natale. Un viaggio per condividere un momento di felicità da cui però non tornarono mai più.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bambino di 5 anni che esce di casa (senza dire nulla) per andare a trovare i nonni - E' uscito di casa da solo, senza dire niente ai genitori. E ha raggiunto la stazione della metropolitana, salendo su un treno. Sono stati attimi di paura e apprensione quelli vissuti dalla famiglia del piccolo, domenica mattina. Il piccolo, 5 anni, è uscito di casa da solo e subito è scattato... 🔗monzatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Valbondione: escursionista di 64 anni precipita per cento metri e muore; Malore al lavoro mentre sale una scala. Muore a 64 anni Fabrizio Ghezzi; Dramma in campagna. Muore a 64 anni cadendo dall’olivo; Emiliano smonta il caso Dell’Olio: «Furono gli uffici a decidere che il suo contratto non serviva. Con lei mai accaduto nulla». 🔗Ne parlano su altre fonti

Precipita per cento metri, morto escursionista di 64 anni - Un uomo di 64 anni, Flavio Mologni, di Scanzorosciate (Bergamo), è morto oggi pomeriggio a Valbondione, precipitando nella zona del Rifugio Curò. (ANSA) ... 🔗msn.com

Valbondione: escursionista di 64 anni precipita per cento metri e muore - Un uomo di 64 anni, Flavio Mologni, di Scanzorosciate in provincia di Bergamo, è morto oggi pomeriggio a Valbondione, precipitando nella zona del Rifugio Curò. Secondo la prima ricostruzione dell'acca ... 🔗msn.com