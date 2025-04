Padri separati alloggi gratis e aiuto psicologico e legale

Padri separati in difficoltà. Il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno, presentato da Massimiliano Sticco (Lega). "L'ho promosso dopo aver ascoltato direttamente chi vive questa condizione nel nostro territorio. Un passo importante per avviare soluzioni concrete: alloggi gratuiti o a canone concordato, uno sportello psicologico e legale gratuito, la possibile attivazione di una mensa solidale dedicata. Senza una casa si rischia di perdere la stabilità, senza stabilità si rischia di perdere il lavoro, e senza lavoro si rischia di perdere i propri figli". L'ordine del giorno è stato approvato a larga maggioranza, accogliendo anche alcune proposte dall'opposizione."Per dare una direzione condivisa, abbiamo accettato anche alcuni emendamenti della minoranza.

