Pronti 12mila euro destinati agli alunni più bravi

bravi e meritevoli. Nei giorni scorsi nel paese dell’Alta Valle si è tenuta la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio nella quale sono stati premiati 30 studenti. Ben 11.800 euro le risorse erogate dal Comune. Alla cerimonia hanno partecipato la sondalina d’adozione Deborah Besseghini, storica e ricercatrice universitaria, vincitrice della rinomata borsa di ricerca europea "Marie Curie", e Lorenzo Brollo, psicologo e responsabile dell’équipe del progetto "Ragazzi on the Road". Ad aprire la serata e a premiare i ragazzi è stata la prima cittadina di Sondalo Ilaria Peraldini. "È un grande piacere essere qui con voi, in questa cerimonia che celebra l’impegno nello studio. Questo evento rappresenta un momento di grande orgoglio per tutta la comunità di Sondalo, e sono profondamente onorata di avere l’opportunità di premiarvi e di esprimervi i miei più sinceri complimenti per l’impegno che avete dimostrato. Ilgiorno.it - Pronti 12mila euro destinati agli alunni più bravi Leggi su Ilgiorno.it Il Comune di Sondalo premia i suoi studenti piùe meritevoli. Nei giorni scorsi nel paese dell’Alta Valle si è tenuta la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio nella quale sono stati premiati 30 studenti. Ben 11.800le risorse erogate dal Comune. Alla cerimonia hanno partecipato la sondalina d’adozione Deborah Besseghini, storica e ricercatrice universitaria, vincitrice della rinomata borsa di ricercapea "Marie Curie", e Lorenzo Brollo, psicologo e responsabile dell’équipe del progetto "Ragazzi on the Road". Ad aprire la serata e a premiare i ragazzi è stata la prima cittadina di Sondalo Ilaria Peraldini. "È un grande piacere essere qui con voi, in questa cerimonia che celebra l’impegno nello studio. Questo evento rappresenta un momento di grande orgoglio per tutta la comunità di Sondalo, e sono profondamente onorata di avere l’opportunità di premiarvi e di esprimervi i miei più sinceri complimenti per l’impegno che avete dimostrato.

Cosa riportano altre fonti

Chi imbratta o danneggia gli edifici scolastici rischia fino a 3 anni di carcere e 12mila euro di multa. E’ nel Decreto sicurezza - Il Decreto Sicurezza approvato il 4 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile, modifica l’articolo 639 del codice penale, prevedendo pene più severe per chi deturpa o imbratta beni adibiti a funzioni pubbliche, inclusi edifici scolastici e strumenti didattici. In presenza dell’intento di ledere l’onore o il decoro dell’istituzione, la nuova normativa stabilisce la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e una multa da 1. 🔗orizzontescuola.it

Yildiz Chelsea, dalla Francia: i Blues pronti a mettere sul piatto 80 milioni di euro! Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Yildiz Chelsea, dalla Francia: pronti 80 milioni di euro per il talento della Juventus. L’indiscrezione e i dettagli Secondo quanto riportato da Sport.fr, il Chelsea sarebbe fortemente interessato a Kenan Yildiz. Stando al portale, il club londinese sarebbe pronto a mettere sul piatto 80 milioni di euro nella prossima sessione di calciomercato. La Juve, dal canto suo, valuta solo offerte irrinunciabili per il numero 10 e valuterebbe il gioiello turco classe 2005 fino a 100 milioni di euro. 🔗juventusnews24.com

Yildiz Juventus, un altro top club piomba sul numero 10: pronti 80 milioni di euro. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juventus, 80 milioni dal top club in vista della prossima estate. L’indiscrezione sul numero 10 bianconero e tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Sport.fr, il Chelsea sarebbe fortemente interessato a Kenan Yildiz. Stando al portale, il club londinese sarebbe pronto a mettere sul piatto 80 milioni di euro nella prossima sessione di mercato. La Juve, dal canto suo, valuta solo offerte irrinunciabili per il numero 10 e valuterebbe il gioiello turco classe 2005 fino a 100 milioni di euro. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Pronti 12mila euro destinati agli alunni più bravi; Terni, intercettato drone che consegnava 4 telefonini e 12 mila euro nel carcere di Sabbione; Tumori nel Matese. Torna la Camminata in Rosa, 13 tappe per sostenere prevenzione e ricerca; Sesto, approvato il bilancio di previsione 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Bilancio di genere divide. FdI: "Sprecati 12mila euro" - Si tratta di 12mila euro destinati dal Municipio all’associazione Period Think Thank, che nei mesi scorsi ha portato avanti, per conto dell’ente di piazza Matteotti, attività con gruppi di ... 🔗msn.com