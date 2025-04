In moto contro un’auto in sosta Coppia ferita lui è gravissimo

moto, ormai fuori controllo, è finita contro un’automobile parcheggiata a lato della strada. L’impatto ha sbalzato in aria marito e moglie. La gita domenicale in sella sulle strade più belle del lago di Como si è trasformata improvvisamente in dramma. L’impatto sull’asfalto è stato violento e il conducente di cinquant’anni è ricoverato all’ospedale di Varese in condizioni disperate. La moglie è meno grave all’ospedale Sant’Anna.Il viaggio era iniziato ieri mattina da Cinisello Balsamo dove i due vivono. Direzione altolago comasco e un giro sulle strada che portano verso la Svizzera. Da Como, dopo aver percorso la Statale Regina fino a Menaggio, per osservare gli scorci più belli del ramo comasco del lago, hanno deviato verso Porlezza. In via Osteno, all’altezza del civico 16 all’improvviso è avenuto l’incidente. Ilgiorno.it - In moto contro un’auto in sosta. Coppia ferita, lui è gravissimo Leggi su Ilgiorno.it La, ormai fuorillo, è finitamobile parcheggiata a lato della strada. L’impatto ha sbalzato in aria marito e moglie. La gita domenicale in sella sulle strade più belle del lago di Como si è trasformata improvvisamente in dramma. L’impatto sull’asfalto è stato violento e il conducente di cinquant’anni è ricoverato all’ospedale di Varese in condizioni disperate. La moglie è meno grave all’ospedale Sant’Anna.Il viaggio era iniziato ieri mattina da Cinisello Balsamo dove i due vivono. Direzione altolago comasco e un giro sulle strada che portano verso la Svizzera. Da Como, dopo aver percorso la Statale Regina fino a Menaggio, per osservare gli scorci più belli del ramo comasco del lago, hanno deviato verso Porlezza. In via Osteno, all’altezza del civico 16 all’improvviso è avenuto l’incidente.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Moto contro auto in sosta, morti due giovani: Edoardo e Cristian avevano 24 e 25 anni. Lo schianto violentissimo nella notte - Due giovani motociclisti hanno perso la vita, la notte scorsa, in un incidente stradale avvenuto nella centrale via Trieste a Catania. Le vittime sono un catanese di 24 anni e un romano di... 🔗leggo.it

Perde il controllo della moto e va a sbattere contro le auto in sosta, ferito un uomo - Incidente intorno alle 13 lungo la statale 114 all'altezza del bivio per Santa Lucia. Un uomo che viaggiava a bordo del suo scooter per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro le auto in sosta. Sul posto l'ambulanza del 118. Da chiarire se anche... 🔗messinatoday.it

Tragedia a Catania, moto finisce contro un’auto in sosta: morti due giovani - Tragico incidente questa notte intorno all’1 e 40 in via Trieste. La moto su cui viaggiavano i due giovani deceduti, di 25 e 24 anni, si è schiantata, per cause ancora da accertare, contro un’auto parcheggiata Tragico scontro questa notte (2 marzo) a Catania: nell’incidente sono morti due ragazzi di 24 e 25 anni. Un drammatico incidente stradale è accaduto questa notte a Catania, in via Trieste. 🔗dayitalianews.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente a Napoli: si schianta in moto contro auto in sosta, morto Ciro Nazzaro; Moto finisce contro un'auto in sosta, morti due ventenni in via Trieste; Perde il controllo della moto e va a sbattere contro le auto in sosta, ferito un uomo; Incidente in moto nei pressi della scuola: giovane perde la vita, fissati i funerali. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

In moto contro un’auto in sosta. Coppia ferita, lui è gravissimo - La moto, ormai fuori controllo, è finita contro un’automobile parcheggiata a lato della strada. L’impatto ha sbalzato in ... 🔗msn.com

Moglie e marito si schiantano con la moto contro un’auto parcheggiata a Porlezza: lui è in condizioni critiche - Un 50enne è ricoverato a Varese in condizioni critiche in seguito a un incidente stradale avvenuto a Porlezza (Como) ... 🔗fanpage.it

Incidente a Napoli: moto contro auto in sosta, morto il motociclista, aveva 39 anni: l’identità della vittima - Dopo aver urtato un’auto parcheggiata, la moto ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Opel Agila che stava transitando in quel momento. Il conducente della Ducati, Nazzaro Ciro ... 🔗vocedinapoli.it