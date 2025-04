Il Papa ci lascia un patrimonio d’amore vero

vero, si facciano sentire o vengano a porgere le condoglianze a casa del morto/a o in occasione del suo funerale. Come dire che la morte opera nel senso di favorire l’incontro tra le persone vicine o lontane tra loro perché possano ristabilire, almeno nel giorno del funerale "all’ombra dei cipressi e dentro l’urne", contatti umani. Nel segno del lutto comune e del comune Destino che accompagna l’Umanità. Nel segno della perdita e del dolore la cui espressione è sospesa tra frustrazione, impotenza e, perfino, rabbia. Rabbia perché nulla si può contro la morte , individuale e collettiva, allorquando è la vecchiaia a determinare la fine di un essere umano. Ilgiorno.it - Il Papa ci lascia un patrimonio d’amore vero Leggi su Ilgiorno.it ParsiQuando qualcuno muore quel che quasi sicuramente avviene è che i parenti anche lontani, anche in difficoltà e/o in conflitto con quelli del morto o con il morto stesso, si facciano vivi. Ov, si facciano sentire o vengano a porgere le condoglianze a casa del morto/a o in occasione del suo funerale. Come dire che la morte opera nel senso di favorire l’incontro tra le persone vicine o lontane tra loro perché possano ristabilire, almeno nel giorno del funerale "all’ombra dei cipressi e dentro l’urne", contatti umani. Nel segno del lutto comune e del comune Destino che accompagna l’Umanità. Nel segno della perdita e del dolore la cui espressione è sospesa tra frustrazione, impotenza e, perfino, rabbia. Rabbia perché nulla si può contro la morte , individuale e collettiva, allorquando è la vecchiaia a determinare la fine di un essere umano.

Papa,Meloni: "Ci lascia un grande uomo" - 12.10 "Una notizia che ci addolora profondamente,perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore". Così la premier Meloni ricordando il Pontefice scomparso. "Ha chiesto al mondo il coraggio di un cambio di rotta per percorrere una via che "non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce'.Cammineremo in questa direzione", ha aggiunto la premier. "E' stato un grande Pontefice. Un amico dell'Italia.

