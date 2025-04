Lapresse.it - Vertice Trump-Zelensky a San Pietro, speranze di pace nel segno di Papa Francesco

Donalde Volodymyrsi siedono uno davanti all’altro all’interno della Basilica di San. Non sarà il primo ‘miracolo di’ come alcuni si azzardano a prefigurare ma la foto del faccia a faccia pubblicata dal capo di gabinetto del leader di Kiev è iconica e rappresenta il simbolo politico della riunione dei grandi della terra in Vaticano per l’ultimo saluto a Jorge Mario Bergoglio.Le tensioni dello scontro avvenuto alla Casa Bianca davanti alle telecamere di tutto il mondo sembrano lontane anni luce. A porte chiuse e nella sacralità della chiesa più famosa del mondo i due presidenti si trovano per un breve ma denso colloquio prima di rivelarsi in pubblico e prendere i rispettivi posti, entrambi in prima fila non troppo distanti l’uno dall’altro, per assistere al rito funebre insieme alle rispettive mogli.