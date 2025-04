La Fermana in difficoltà Una stagione maledetta Iniziata in grave ritardo e finita nel modo peggiore

stagione complicata, Iniziata in ritardo ma purtroppo finita "in anticipo" quella della Fermana edizione 2024-2025. La retrocessione all'ultima giornata in C lascia ferite aperte con la proprietà rappresentata dalla famiglia Simoni che ci ha messo diverse settimane a riorganizzarsi. Per essere al via della D hanno dovuto regolare le pendenze dello scorso anno (quasi tutte) per riuscire ad iscrivesi lo scorso luglio alla Serie D. "Impresa" riuscita in extremis ma senza l'organizzazione giusta per ripartire. A dire il vero interessamenti per prendere la Fermana ci sono stati: legati a Di Matteo in estate e soprattutto il Gruppo Fabriani era arrivato praticamente alla firma, saltata in extremis anche sotto pressione della piazza canarina, nella prima decade di agosto. Il piano B, di concerto tra comune e società, era pronto e concretizzatosi il 12 agosto con l'arrivo del dg Federico Ruggeri, il ds Michele Paolucci mentre quale direttore operativo è stato scelto Marco Catalano.

