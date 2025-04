La Promessa anticipazioni 27 aprile 2025 | Jana è provata dalle parole di Don Romulo

Promessa in onda domenica 27 aprile 2025. Jana fatica a riprendersi dopo le parole che le ha rivolto Don Romulo. La puntata de La Promessa di domenica 27 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Don Romulo mette in guardia Jana in merito alla sua relazione con Manuel. Intanto, Maria e Lope festeggiano il nuovo lavoro di Salvador. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La Promessa, Salvador accetta la proposta di lavoro e diventa quindi il primo valletto nella casa del Conte de Matesanz. Naturalmente il ragazzo sa benissimo che questa decisione lo allontanerà da La Promessa e,

