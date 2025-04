Oltre le barriere A Vinadio per una più ampia inclusività

Vinadio riapre con la lodevole novità del percorso a videoguide nella "Lingua dei Segni" – Giovedì 1° maggio L'hanno definito "un progetto per l'esplorazione in autonomia". Artefici e promotori, altamente lodevoli, la "Fondazione Artea" (Fondazione partecipata da "Regione Piemonte" e "Comune di Cuneo", con l'obiettivo di "valorizzare e promuovere il patrimonio storico-artistico e paesaggistico del

