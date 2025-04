Preghiere e commozione per il Papa | Ha curato e accolto i più bisognosi

Papa Francesco per la sua capacità di accogliere e per la cura che ha riservato ai più bisognosi. Il futuro è incerto, speriamo che il prossimo pontefice sia sulla stessa linea". Al cinema Excelsior l'associazione Calcifer, che ha la direzione artistica della sala di comunità, su richiesta della parrocchia dell'Immacolata ha trasmesso ieri mattina dalle 10 i funerali di Papa Francesco. Una trentina di presenti hanno seguito la cerimonia e ricordato la figura di un Papa che "abbiamo incontrato più volte con gli scout di Macerata e di Matelica – ha spiegato Ivano Tacconi – abbiamo fatto servizio nelle sue visite a Loreto". "Siamo affezionatissimi a lui – ha aggiunto – anche per i suoi appelli per la pace in Ucraina e in Palestina. Il futuro della Chiesa è incerto, a mio avviso è difficile che si seguano le sue orme.

“Il Papa ha riposato bene tutta la notte”: condizioni stabili in un quadro grave. Preghiere e rosario no-stop per Bergoglio - “Il Papa ha riposato bene, tutta la notte”. Lo comunica la sala stampa vaticana con i riflettori di tutto il mondo accesi sulle condizioni di salute del pontefice. È riassunto in una riga telegrafica l’aggiornamento mattutino sul Papa ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. Nulla di più. Ma tanto basta per escludere un peggioramento delle condizioni, timore sorto dall’evoluzione che ha avuto la malattia negli ultimi giorni. 🔗secoloditalia.it

Papa Francesco, “notte tranquilla, ha riposato”. Maratona di preghiere nelle chiese di tutto il mondo. Anche la Casa Bianca si unisce ai fedeli - Bergoglio è ricoverato al Policlinico dal 14 febbraio. Ieri una delle giornate più delicate con i medici che hanno dovuto affrontare una crisi respiratoria del Pontefice che ha reso necessario l’utilizzo dell’Ossigeno L'articolo Papa Francesco, “notte tranquilla, ha riposato”. Maratona di preghiere nelle chiese di tutto il mondo. Anche la Casa Bianca si unisce ai fedeli proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Papa Francesco, il medico Sergio Alfieri: «Così lo abbiamo salvato, ce l'ha fatta anche grazie alle preghiere. Lo davano per morto? Reagiva con ironia» - Un mese e mezzo di paura, ora un sospiro di sollievo. Papa Francesco è stato dimesso dal Gemelli e si avvia verso una lunga convalescenza, in barba ai complottisti - celebri e non - che lo... 🔗leggo.it

