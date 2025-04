Lauro e Graziana amici di tutti

Lauro Collini e Graziana Arlotti, feriti dalle fiocinate di Sergio Borea. "Brave persone che anche giovedì scorso erano qui da me per fare acquisti e chiacchiere. Hanno due figli, anche loro educati e bravi. Quanto è successo ha scosso tutti, nessuno poteva soltanto immaginare quello che in realtà è accaduto. Non potevamo crederci quando ci è stato riferito di questa autentica follia". Lanzi conosceva anche Borea: "Veniva qua ma non siamo mai andati oltre ’Buongiorno’ o Buonasera’. Non mi dava l’impressione di essere in grado di fare cose del genere". Ilrestodelcarlino.it - "Lauro e Graziana amici di tutti" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Appena varcata la soglia del market - tabaccheria di via Copparo a Boara, c’è il suo sorriso ad accoglierti. Silvia Lanzi conosceva beneCollini eArlotti, feriti dalle fiocinate di Sergio Borea. "Brave persone che anche giovedì scorso erano qui da me per fare acquisti e chiacchiere. Hanno due figli, anche loro educati e bravi. Quanto è successo ha scosso, nessuno poteva soltanto immaginare quello che in realtà è accaduto. Non potevamo crederci quando ci è stato riferito di questa autentica follia". Lanzi conosceva anche Borea: "Veniva qua ma non siamo mai andati oltre ’Buongiorno’ o Buonasera’. Non mi dava l’impressione di essere in grado di fare cose del genere".

